Lajçak: Takimi i radhës i nivelit të lartë Kosovë-Serbi, në fillim të shtatorit

Ai tha se për këtë janë pajtuar kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, gjatë bisedimeve që kanë pasur të enjten në Bruksel.

Lajçak, i cili e ka ndërmjetësuar dialogun, konfirmoi se bisedimet janë fokusuar në çështjen e personave të pagjetur dhe të zhvendosur si dhe zhvillimin ekonomik.

Ai tha se të dyja vendet duhet të punojnë ngushtë me Kryqin e Kuq Ndërkombëtar për të zgjidhur çështjen e personave të pagjetur.

“Jam i kënaqur që pas prezantimit fillestar të qëndrimeve të dy liderët janë pajtuar që dialogu të vazhdojë në nivel të ekspertëve gjatë javës së ardhshme këtu në Bruksel”, tha Lajçak.

Today, we met for the second time since the resumption of the Belgrade-Pristina Dialogue – this time in person in Brussels. Watch my statement after we concluded the high-level meeting 👇: https://t.co/46mO2AdeKA

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) July 16, 2020