Lajçak shprehet i brengosur me zhvillimet në Veri, u bën thirrje Kosovës e Serbisë të fokusohen në normalizim

I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak, ka thënë se disa zhvillime në Veri të Kosovës janë shqetësuese.

Ai përmes një postimi në rrjetin social në Facebook u ka bërë thirrje dy shteteve të fokusohen në normalizim.

“Kjo javë në Bruksel ishte relativisht e qetë për mua, gjë që më dha mundësinë të punoj në dokumente të rëndësishme për zbatimin e marrëveshjeve të Dialogut dhe të thellohem më thellë në zhvillimet dhe gjendjet aktuale në rajon. Fatkeqësisht, disa nga këto zhvillime janë shqetësuese dhe presim që palët të jenë plotësisht të fokusuara në normalizimin e marrëdhënieve”, ka shkruar Lajçak.

Më tutje Lajçak ka thënë se ka pasur edhe biseda telefonike produktive me partnerët tanë në terren, duke kuptuar më mirë gjendjen shpirtërore dhe zhvillimet në veri të Kosovës.

“Kam pasur edhe biseda telefonike produktive me partnerët tanë në terren, duke kuptuar më mirë gjendjen shpirtërore dhe zhvillimet në veri të Kosovës. Diskutova çështjet e sigurisë me komandantin e KFOR-it, gjeneralmajor Ristuccia, duke përfshirë incidentet e fundit në postblloqe. Siguria ishte gjithashtu në fokus të takimit tim me shefin e EULEX-it, ambasadorin Wigemark. Diskutuam zhvillimet e fundit në Dialog dhe situatën rreth targave, si dhe shkëmbyen shënime për zgjedhjet e ardhshme dhe zhvillimet e tjera në veri të Kosovës”.

Kosova dhe Serbia pritet të takohen përsëri shumë shpejtë për raundin e ri të bisedimeve./Lajmi.net/