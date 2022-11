Lajçak shkruan për takimin me Krasniqin: Folëm për rrugën përpara në dialog

Ai mes tjerash thotë se me Krasniqin, kanë biseduar për situatën e përgjithshme në Kosovë, kryesisht rrugën përpara drejt dialogut.

”I kënaqur për të mirëpritur kreun e PDK-së, Memli Krasniqin, sot në Bruksel. Ne folëm për situatën e përgjithshme në Kosovë dhe për rrugën përpara në dialog. Ndamë shqetësimet e BE-së për zhvillimet e fundit në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”.

Pleased to welcome @PDKzyrtare Chair @MemliKrasniqi in Brussels today. We spoke about the overall situation in Kosovo and the way forward in the Dialogue. Shared 🇪🇺 concerns about the latest developments in the relations between Kosovo and Serbia. pic.twitter.com/RqKdX3gR7e

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) November 14, 2022