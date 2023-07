Lajçak shkon tek Osmani Presidentja Vjosa Osmani ka nisur takimin me përfaqësuesin special të BE-së, Miroslav Lajçak. Emisari i BE-së do të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti. Lajçak vjen në Kosovë pas situatës së krijuar në veri. Ai do të udhëtojë edhe në Serbi.