Lajçak: S’është me rëndësi emri i Asociacionit, vetëm themelimi i tij Emisari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak ka folur për herë të parë pas takimit në Ohër. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, ai ka përmendur edhe çështjen e Asociacionit, përcjell lajmi.net. Lidhur me këtë, diplomati sllovak shtoi se nuk është me rëndësi emri, por të zbatohet…