Lajçak për takimin me Osmanin: Folëm për nevojën për zgjidhje konkrete me Serbinë

Me anë të një postimi në Twitter, Lajçak ka thënë se temë diskutimi në këtë takim ishte dialogu dhe rruga përpara në këtë proces, shkruan lajmi.net.

Sipas Lajçak, u diskutua edhe për nevojën që në dialog të ketë zgjidhje konkrete.

“Në Nju Jork, u takova me presidenten Vjosa Osmani. Ne vazhduam diskutimin tonë për rrugën përpara në dialog në normalizimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe nevojën për zgjidhje konkrete”, ka shkruar Lajçak./Lajmi.net/

In New York, I met with President @VjosaOsmaniPRKS. We continued our discussion about the way forward in the Dialogue on normalisation of relations with Serbia and the need for concrete solutions. pic.twitter.com/jFWvyFxqJK

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 22, 2022