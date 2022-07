Lajçak për takimin Kurti – Vuçiq: E prita para pushimeve verore, por jeta t’i ndryshon planet

Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, konsideron se nuk është tragjedi dështimi i takimit mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq. Sipas, tij pas vlerësimit të situatës është vendosur që të organizohet më vonë një takim, po që të jetë, siç e ka quajtur ai, i mirë.

Lajçak ka dhënë një intervistë ekskluzive për RTK, ku ka folur për dialogun Kosovë-Serbi. Ai ka thënë se plani ishte që të kishte një takim të nivelit të lartë ende para pushimeve verore, por kjo nuk ndodhi.

“Por, ky nuk është problem as tragjedi. Më e rëndësishmja është se të dy liderët, kryeministri Kurti dhe presidenti Vuçiq të cilët janë pajtuar për takimin, kanë rënë dakord që të takohen rregullisht. Ata janë dakorduar që dialogun ta qojnë në atë nivel dhe në të njëjtën kohë ne duhet të sigurohemi që takimi i tretë zyrtar në Bruksel të jetë pozitiv dhe të japë rezultate konkrete”, ka thënë Lajçak në RTK .

Sipas tij, nuk është e rëndësishme se ku do të mbahet takimi, por cilësia e takimit. “Pas vlerësimit të situatës vendosëm që është më mirë të presim pak dhe të sigurohemi që takimi të jetë i mirë”, ka thënë ai.

Edhe pse nuk u realizua takimi i liderëve, Lajçak thotë se ata janë të përkushtuar ndaj dialogut.

“Kjo nuk do të thotë se nuk ka pasur dialog gjatë një viti. Vitin e kaluar u fokusuam në diskutimet mes kryenegociatoreve. Ne po punonim shumë. Ata vinin këtu në Bruksel në baza mujore dhe sigurisht ky angazhim rezultoi në një marrëveshje shumë të rëndësishme për energjinë në udhërrëfyes për zbatimin e marrëveshjeve energjetike nga viti 2013 dhe 2015. Janë tre ose katër marrëveshje në një fazë shumë të afërt të finalizimit.Ne angazhohemi në të njëjtën kohë me të dy liderët duke diskutuar veçmas hapat e ardhshëm ose një fazë tjetër të dialogut dhe ne ramë dakord që me të vërtetë kryenegociatorët do të vazhdojnë punën e tyre, por ne duhet të shtojmë shtresën e lartë sepse normalizimi eshtë agjenda e liderëve, kështuqë të dy janë gati.Nuk e kemi pasur ndjesinë se rrethanat janë të favorshme për këtë vendosem ta shtyejmë takimin”, është shprehur ai.

Ai ka thënë se takimi mes dy liderëve, Kurtit dhe Vuçiq nuk duhet të vonohet, ky takim duhet të ndodh më së largu deri në fillim të shtatorit.

“Është gjithmonë e ndërlikuar të luash me takime. Kur isha në Prishtinë thash se unë këtë e pres para pushimeve verore, por jeta ndonjëherë ndryshon planet tona. Por definitivisht nuk do të humbas kohën time e të punoj për takimin e radhës pa vonesë. Qoftë fundi i gushtit apo fillimi i shtatorit. Nuk shoh asnjë arsye për të pritur përtej kësaj”, ka shtuar Lajçak.