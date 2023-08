Lajçak pas takimit me Kurtin: Paralajmëron takim të nivelit të lartë Kosovë – Serbi Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në Forumin e Bledit është takuar edhe me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Në këtë rast, Lajçak ka treguar se po paralajmërohet një takim i nivelit të lartë në mes Kosovës dhe Serbisë gjatë muajit shtator. Qëllimi i takimit do të jetë normalizimi i marrëdhënieve si…