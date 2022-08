Lajçak pas takimit me Kurtin: Nesër presim marrëveshje Përfaqësuesi Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka folur pas takimit që ka pasur me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Ai ka thënë se takimet e veçanta me Kurtin dhe Aleksandër Vuçiqin janë tashmë normale dhe përgatitore. “I kam takuar Kurtin dhe Vuçiqin ndaras, për të diskutuar paraprakisht dhe për t’i përgatitur për takimin e…