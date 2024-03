Lajçak njofton se do të ketë diskutime me Bislimin për dinarin Emisari i Bashkimit Evropian (BE), për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka paralajmëruar diskutime me zëvendëskryeministrin e Kosovës, Besnik Bislimin, ku si çështje do të diskutohet dinari. Kjo deklaratë e tij vjen pasi Bislimi kishte refuzuar të shkojë në Bruksel për të biseduar rreth dinarit. Lajçak ka treguar për agjendën që e ka zhvilluar javën e…