Lajçak njofton për takimin me Vuçiqin në Pragë: Është urgjente që të ketë përparim në Dialog Emisari sllovak, Miroslav Lajcak, ka njoftuar për takimin që ka zhvilluar sot në Pragë të Çekisë me presidentin e Serbisë, Aleksander Vucic. Lajcak ka thënë se me presidentin serb kanë folur për nevojën urgjente për përparim në procesin e normalizimit dhe gjithashtu edhe për Planin e Rritjes. Përfaqësuesi Special i BE-së ka thënë se kjo…