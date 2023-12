Lajçak njofton për takimet me Bislimin e Petkoviqin: Duhen më shumë konsultime I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i ka quajtur produktive diskutimet me zëvendëskryeministrin e Kosovës, Besnik Bislimin dhe kryenegociatorin serb në dialog, Petar Petkoviq. Në fillim të kësaj jave, Lajçaku u takua me Petkoviqin në Bruksel, ku diskutuan për Asociacionin. Ndërsa, të mërkurën, emisari evropian ka zhvilluar një video-konferencë me…