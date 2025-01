Lajçak nga Brukseli: Kosova prezantoi prioritetet, Serbia nuk mori pjesë në takimin e përbashkët

“Sot synuam të mbajmë mbledhjen e parë të Komisionit të Përbashkët për Persona të Zhdukur në nivel komisionesh. Jam takuar veçmas me të dyja palët. Kosova prezantoi prioritetet e saj. Serbia ka njoftuar për mospjesëmarrje në një takim të përbashkët për shkak të zhvillimeve në Kosovë”, ka shkruar Lajçak.

Ndërkohë, kryesuesi i Komisionit Qeveritar nga Kosova për të Pagjeturit, Andin Hoti ka thënë se takimi i Komisionit të Përbashkët për Personat e Zhdukur që ishte planifikuar të mbahej në Bruksel nuk ishte realizuar pasi që Serbia refuzoi të marrë pjesë në këtë takim.

Hoti tha se prania e kryenegocitatorit te Serbisë, Petar Petkoviq në Bruksel orkestroi dhe garantoi dështimin e këtij takimi. Madje, Hoti ka thënë se arsyetimi i Serbisë për mospjesëmarrjen në takim përveç që është banal është edhe i dëmshëm për procesin e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur.

“Arsyetimi i Serbisë për mospjesëmarrje në takim përveç që banal është edhe i dëmshëm për procesin e zbardhjes se fatit të personave të zhdukur, dhe nuk ka të bëjë asgjë me temën që sot janë thirrur në Bruksel. Kjo demonstron për të satën herë mungesën e gatishmërisë së Serbisë për të bashkëpunuar në këtë çështje të rëndësishme”, tha ai.

