Lajçak nga Beogradi: Presim që palët të përmbushin detyrimet e dialogut Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajcak, ka shkruar pas takimeve me kryeministrin Albin Kurti në Prishtinë dhe pas takimit me kreun e shtetit serb, Aleksander Vucic në Beograd. Lajcak ka thënë se bashkë me emisarët e tjerë perëndimorë kanë udhëtuar për diskutime të rëndësishme dhe substanciale me Kurtin dhe Vuçiqin. Sllovaku ka thënë…