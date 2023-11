Lajçak nesër takon Vuçiqin në Beograd Emisari i Bashkimit Europian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak do të shkojë nesër në Beograd për t’u takuar me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq. Presidenca serbe ka njoftuar se takimi do të nisë në 11:00. Lajçak javën e kaluar ishte në Kosovë ku u takua me zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi. Me të u mor vesh që ai…