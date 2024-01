Lajçak nesër në Serbi: Takohet me Vuçiqin I dërguari i BE-së për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak, do të vizitojë nesër Serbinë. Kjo u bë e ditur nga faqja e presidentit të Serbisë ku thuhet se Lajçak do të takohet me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq. Takimi do të mbahet nga ora 12:30 në ndërtesën e Sekretariatit të Përgjithshëm të Presidentit të…