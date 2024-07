Lajçak: Nesër me Bislimin e Petkoviqin do të punojnë për zhbllokim të zbatimit të marrëveshjes Përfaqësuesi i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha se diskutimet ishin më sfiduese se kurrë, duke iu referuar takimeve të ndara që patën me Kurtin e Vuçiqin javën e kaluar në Bruksel. Ai shpreh keqardhje që nuk pati përparim në zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit. Megjithatë, Lajçak tha se puna me kryenegociatorët Bislimi dhe…