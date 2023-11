Lajçak në Kosovë: Sonte do të takoj Bislimin Zëvendëskryeministri i parë Besnik Bislimi do ta takojë sonte emisarin për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Lajmin për KosovaPress e ka konfirmuar Klisman Kadiu, këshilltar për media i zëvendëskryeministrit të Kosovës. “Për detajet mbi takimin do të ketë një komunikatë për media pas përfundimit të tij”, ka thënë ai duke mos dashur të jep më shumë…