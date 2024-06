Lajçak në Athinë takohet me Millosh Vuçeviqin: E informova për zhvillimet aktuale në dialog dhe fola rreth marrëdhënieve BE-Serbi Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, është takuar me kryeministrin e ri serb, Millosh Vuçeviq, në Athinë. Lajçak tha se me të ka folur për atë se ku ndodhet procesi i dialogut, si dhe për marrëdhëniet BE-Serbi. “Në Athinë, u takova me kryeministrin e ri Millosh Vuçeviq. E informova për zhvillimet aktuale në…