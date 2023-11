Lajçak me vizitë në Kosovë, nesër takon liderët e opozitës I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian (BE) për dialog mes Kosovës dhe Serbisë, Mirosllav Lajçak, do të mbërrijë në Prishtinë të hënën pasdite për t’u takuar me liderët kosovarë për të biseduar për draft-statutin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe çështje të tjera. Ai pritet që gjatë ditës së nesërme të zhvillojë…