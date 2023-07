Lajçak: Me Kurtin biseduam për veriun dhe zbatimin e marrëveshjeve të dialogut

E pas takimit me Kurtin, Lajçak përmes një postimi në Twitter ka bërë të ditur edhe temën e diskutimit.

“Në Simpoziumin e Symit të këtij viti para një diskutim të dobishëm me kryeministrin Albin Kurti për situatën aktuale në veri të Kosovë dhe rrugën drejt shtensionimit, si dhe për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të dialogut”, shkroi i dërguari i BE-së.

At this year’s Symi Symposium, I had a useful discussion with Prime Minister @albinkurti about the current situation in the north of Kosovo and the way forward towards de-escalation and implementation of all Dialogue agreements. pic.twitter.com/A9cC6xAGmh

