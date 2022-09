Lajçak: Me Kurtin bisedova për normalizim marrëdhëniesh me Serbinë, me Bislimin për energji

Lajçak një gjë të tillë e bëri të ditur me anë të një njoftimi në llogarinë e tij në ‘Twitter’, duke shtuar se me zëvendëskryeministrin e Kosovës, Besnik Bislimin, diskutuan për marrëveshjen e energjisë me Serbinë, shkruan lajmi.net.

“Sot në Prishtinë kam vazhduar bisedën e javës së kaluar me Kryeministrin Albin Kurti për rrugën përpara në normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Shfrytëzova rastin të diskutojë për çështje aktuale me Zëvendëskryeministrin e parë, Besnik Bislimin, në veçanti për lirinë e lëvizjes dhe energjinë”, shkroi Lajçak në ‘Twitter’.

In Pristina today, I continued last week’s conversation with PM @albinkurti on the way forward in the normalisation of relations with Serbia. I also used the opportunity to discuss current issues with First Deputy PM @BislimiBesnik, in particular freedom of movement and energy. pic.twitter.com/futWO6T4MT

