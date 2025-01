Lajçak: Këtë javë në Bruksel do të mbahet takimi i parë i Komisionit të Përbashkët për personat e zhdukur Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë- Serbi, Miroslav Lajçak, ka paralajmëruar se këtë javë do të mbahet takimi i Komisionit të Përbashkët për çështjen e personave të zhdukur në Bruksel. Ai ka thënë se është takuar me Jim O’Brien dhe Sasha Kasanof me të cilët ka diskutuar për dialogun. “Misioni im i parë i…