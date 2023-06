Lajçak ka një kërkesë për Lulzim Hetemin

Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajcak, në një intervistë për Euroneës ka thënë se kreu i Komunës së Leposaviqit, Lulzim Hetemi duhet të ndjek shembullin e kryetarëve të tjerë dhe të punojë nga objekte alternative.

Madje ai ka pasur edhe një kërkesë për kryetarin e Leposaviqit që është bllokuar tash e sa kohë në objekin e Komunës.

‘’De-përshkallëzimi do të thotë që kryetarët e komunave të tërhiqen nga ndërtesat ku ndodhen aktualisht, para së gjithash në Leposaviq. Dhe të punojnë nga disa ambiente të tjera, siç bëjnë tashmë dy kryetarët tjerë. Do të thotë se merren me disa çështje administrative, por jo politike. Për këtë ata nuk kanë marrë mandat nga votuesit e komunitetit serb”, ka thënë Lajcak.

Ai gjithashtu ka thënë se BE pret që të largohen edhe protestuesit, dhe të tërhiqen policia e Kosovës dhe KFOR-i.

Pasi të ndodh kjo, Lajcak thotë se hapi tjetër është të diskutohet për datën e zgjedhjeve të reja dhe si të arrihet deri tek ato./Lajmi.net/