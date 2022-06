Lajçak jep detaje nga takimi që kishte me kryetarët e komunave veriore të Kosovës

Lajçak, përmes një postimi në Twitter, ka thënë se ky takim është zhvilluar për të dëgjuar pikëpamjet e kryetarëve të komunave veriore, për zhvillimet e fundit në Kosovë, shkruan lajmi.net

Tutje, përfaqësuesi special i BE-së ka shtuar se, ai ka mirëpritur angazhimin e tyre për të zbatuar plotësisht udhërrëfyesin e energjisë.

“Në veri të Kosovës, u takova me kryetarët e katër komunave veriore të Kosovës me shumicë serbe dhe Kryetarin e Listës Serbe për të dëgjuar pikëpamjet e tyre për zhvillimet e fundit në Kosovë. E mirëprita angazhimin e tyre për të zbatuar plotësisht udhërrëfyesin e energjisë”, ka thënë Lajçak. /Lajmi.net/

In the north of Kosovo, I met with the Mayors of the four northern Kosovo Serb majority municipalities and the President of Srpska Lista to hear their views on the latest developments in Kosovo. I welcomed their commitment to fully implement the energy roadmap. pic.twitter.com/zxq5ZG9TCv

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) June 29, 2022