Lajçak: I kapërcyem disa mospajtime, vazhdojmë shpejt diskutimet në bazë të idesë së BE’së për kompromis

Ai tha se u mbush pak hapësira për propozimet e palëve, por se diskutimi duhet të vazhdojë.

“Prita një tjetër diskutim me dy kryenegociatorët për një zgjidhje të përkohshme për personat që u preken nga vendimi i BQK-së. Ne ia dolëm të mbushim disa hendeqe midis propozimeve të të dyja palëve. Kam në plan të vazhdoj diskutimet tona së shpejti bazuar në idetë e BE-së për kompromis”, ka shkruar Lajçak.

Hosted another discussion with the two Chief negotiators on a temporary solution for the people affected by the CBK decision. We managed to bridge some gaps between the proposals of the two Parties. I plan to continue our discussions soon based on the EU’s ideas for compromise. pic.twitter.com/PwhVpPiH2T

