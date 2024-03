Lajçak gjatë takimit me krerët e shtetit gjerman flet për gjendjen e dialogut Kosovë-Serbi

Tutje Lajçak bëri të ditur se ka pasur një bisedë produktive me zyrtarët e shtetit gjerman.

“Pata takim shumë të dobishëm në sot në Berlin. Diskutova për gjendjen e dialogut, si dhe situatën në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë me bashkëbiseduesit e mi në Kancelari dhe Ministrinë e Jashtme. Mezi presim të vazhdojmë bashkëpunimin tonë të ngushtë.” /Lajmi.net/

Had very useful meetings in Berlin 🇩🇪 today. Discussed the state of play in the Dialogue, as well as the situation in the Western Balkans and beyond with my interlocutors in the Chancellery and the Foreign Office. Looking forward to continuing our close cooperation.

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) March 12, 2024