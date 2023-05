Lajçak flet pas takimit Bislimi-Petkoviq: Diskutimet do të vazhdojnë

Në Bruksel është mbajtur raundi i ri i dialogut mes kryenegociatorit të Kosovës, Besnik Bislimi dhe atij të Serbisë, Petar Petkoviq, nën ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.

Takimi nuk ka dhënë asnjë rezultat, megjithëse sipas pjesëmarrësve, janë diskutuar një sërë temash. Ky raund bisedimesh kishte fokus zbatimin e Marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe Aneksit të saj. I dërguari Special i BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka thënë se diskutimet do të vazhdojnë.

“Kam pritur kryenegociatorët e Kosovës Besnik Bislimi dhe Serbisë Petar Petkoviq për një raund tjetër të takimeve të Dialogut në Bruksel. Ne diskutuam rrugën përpara për zbatimin e Marrëveshjes së 27 shkurtit dhe synuam të qartësojmë pyetjet e hapura. Diskutimet do të vazhdojnë.”, tha Lajçak në Twitter.

Kryenegociatori i Kosovës, Besnik Bislimi, tha se në takimin e 15 majit u bisedua se si palët e shohin drejtimin në të cilin po shkon procesi i dialogut. Ai tha se në agjendë të bisedimeve ishte “gjithçka që ka të bëjë me zbatimin e Marrëveshjes” së Ohrit.

I hosted the Chief negotiators of Kosovo @BislimiBesnik and Serbia @PetkovicPetar for another round of Dialogue meetings in Brussels. We discussed the way forward on the implementation of the 27 February Agreement and aimed to clarify open questions. Discussions will continue. pic.twitter.com/QjtHgeeBDF

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) May 15, 2023