Lajçak edhe me një “mision”, nis takime me përfaqësues të shteteve të BE-së që nuk e kanë njohur Kosovën I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka zhvilluar takime me përfaqësues të disa shteteve të Bashkimit Evropian. Në përgjithësi takimet ishin të zhvilluara me përfaqësues të shteteve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. -Advertisenent- Lajçak me këtë rast ka përmendur rëndësinë që dialogu në mes Kosovës…