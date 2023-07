​Lajçak e quan të dobishëm takimin me Vuçiqin Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka takuar presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, me të cilin ka thënë se janë dakorduar për rëndësinë që të ndërmerren hapa për depërshkallëizmin e situatës në veri të Kosovës. Këtë takim, diplomati sllovak e ka quajtur të dobishëm. “Kisha një takim të dobishëm me Aleksander Vuçiq,…