Lajçak: Draft Statuti i Asociacionit prezantohet në takimin e 2 majit

Draft Statuti i Asociacionit pritet të prezantohet në takimin e 2 majit në takimin e radhës midis Kosovës dhe Serbisë.

Kështu ka deklaruar i dërguari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak përmes një njoftimi në rrjetin social në Facebook.

‘’ Me takimin e radhës të dialogut të nivelit të lartë që do të mbahet më 2 maj, kjo është një kohë e përgatitjeve intensive. Si takimi i parë i nivelit të lartë pas Ohrit, do të jetë një takim i rëndësishëm për zbatimin e Marrëveshjes dhe Aneksit të saj. Agjenda do të përfshijë miratimin zyrtar të Deklaratës për Personat e Zhdukur, prezantimin e draft Statutit të parë të Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë nga ekipi menaxhues dhe çështjet aktuale. Prandaj ne presim që të dyja palët të vijnë në Bruksel të përgatitura mirë dhe plotësisht të përkushtuara në fazën e zbatimit’’, ka shkruar Lajçak.

Theksojmë se sot në katër komunat me shumica serbe janë zhvilluar zgjedhjet për kryetar komunash. Në këto zgjedhje dy nga komunat janë fituar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe dy komuna tjera i kanë takuar PDK-së./Lajmi.net/