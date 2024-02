Lajçak dhe Peeach takohen në Mynih: E përditësuam njëri-tjetrin për përpjekjet tona në rajon

Lajçak në një postim në “X” ka shkruar se takimi ishte i dobishëm dhe se kanë informuar njëri-tjetrin mbi punën e tyre në rajonin e Ballkanit.

“Shumë e dobishme për të krahasuar shënimet me të dërguarin e Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor Lord Stuart Peach. Ne e përditësuam njëri-tjetrin për përpjekjet tona dhe zhvillimet më të fundit në rajon”, ka shkruar Lajçak.

Me Lord Stuart Peach dy ditë më parë ishte takuar edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

Sipas komunikatës nga zyra e Kryeministrit, thuhej se në këtë takim u fol për marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe situata e sigurisë në rajon.

Tre muaj më parë, Lord Stuart Peach kishte qëndruar për vizitë në Kosovë. /Lajmi.net/

