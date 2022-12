Lajçak dhe Escobar takohen me presidentin serb, diskutohet largimi i barrikadave I dërguari Special për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, bashkë me emisarin amerikan, Gabriel Escobar, ka takuar sot presidentin serb, Aleksandar Vuçiq. Pas kësaj, Lajçak theksoi se sot ka zhvilluar misionin e tij në Beograd, për t’u takuar me presidentin serb , Vuçiq. “Ne patëm një diskutim të hapur dhe të ndershëm për një zgjidhje politike…