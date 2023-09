Lajçak deklarohet për sulmin ndaj Policisë së Kosovës: Akt frikacak

Ndërmjetësuesi i BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak ka shkruar sërish për zhvillimet e djeshme në veri ku nga grupet terroriste serbe, mbeti i vrarë një polic kosovar dhe dy të tjerë u plagosën.

Lajçak flet për domosdoshmërinë e dialogut parandalues të dhunës, por nuk e përmend se sulmuesit ndaj Policisë së Kosovës ishin terroristë serbë.

“Me t’u kthyer nga Nju Jorku këtë mëngjes, më takoi lajmi tronditës për një sulm ndaj policëve të Kosovës në veri të Kosovës. Një akt i tillë frikacak i dhunës është thellësisht shqetësues dhe është në kundërshtim me vetë parimet e paqes dhe bashkëpunimit. Zemra ime është për viktimat, familjet, miqtë dhe kolegët e tyre. Ky sulm i tmerrshëm thekson më tej domosdoshmërinë e diplomacisë dhe dialogut parandalues, nënvizuar gjatë javës së kaluar, kur mora pjesë në javën e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork”.

“Në margjinat e nivelit të lartë, fola me drejtues dhe kolegë të shumtë nga e gjithë bota. Në një mënyrë apo tjetër, ne të gjithë theksuam rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit. Takova gjithashtu gjashtë presidentët nga Ballkani Perëndimor dhe zyrtarë të lartë të OKB-së, për të diskutuar mbi dinamikat rajonale. HR/VP Borrell organizoi gjithashtu një drekë tradicionale të Ballkanit Perëndimor për të harmonizuar mesazhet tona për këtë javë në skenën globale”.

“Për të gjetur një rrugë përpara në rajon dhe në veçanti në Dialog, mbajta diskutime strategjike me partnerët tanë amerikanë. Këtë vit e vlerësova veçanërisht darkën me ish-kryetarët e Asamblesë së Përgjithshme dhe Presidentin aktual të sesionit të 78-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Ishte e mrekullueshme të kthehesha në OKB, por pas një jave të “takimit të shpejtësisë globale” ishte koha për t’u kthyer në Bruksel. Në ditët në vijim, do të fokusohem plotësisht në gjetjen e një rruge përpara’’, ka shkruar ai.