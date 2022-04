​Lajçak: Ballkani Perëndimor në BE tani, është më urgjent se kurrë më parë

Ai në një postim në Twitter ka dhënë detaje nga pjesëmarrja e tij në Forumin Ekonomik në Greqi.

“Këtë javë, udhëtova në Greqi për të marrë pjesë në Forumin Ekonomik të Delphi. Për shumë tema të diskutuara në Delphi, ne vetëm mund të merrnim me mend se çfarë do të sjellë e ardhmja. Megjithatë, për Ballkanin Perëndimor, rruga është e qartë dhe ajo çon drejt BE-së. Tani është më urgjente se kurrë për ta bërë atë realitet. Kjo është ajo që theksova në dy panele dhe gjatë të gjitha takimeve dhe diskutimeve të mia me liderë politikë nga rajoni dhe më gjerë, partnerë dhe miq”, ka shkruar diplomati sllovak.

Duhet përkujtuar që gjatë periudhës së agresionit rus në Ukrainë, në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi pati një pauzë të gjatë.

Përderisa përfaqësuesit e shtetit të Kosovës dhe atij të Serbisë nuk janë takuar më, nga Bashkimi Evropian kanë deklaruar se lidhur me takimin e radhës do të njoftojnë me kohë.

Një javë më parë në Serbi u zhvilluan zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale.

Fitues nga këto zgjedhje doli kandidati Aleksandar Vuçiq, si dhe partia e tij në kuadër të shumicës parlamentare./Lajmi.net/