Lajçak arrin në Qeveri, nis takimi me Kurtin Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka arritur në Qeverinë e Kosovës. Lajçak me bashkëpunëtorët e tij tashmë ka hyrë në objektin e qeverisë, ku edhe do të takohet me kryeministrin Albin Kurti. Edhe pse vizita e tij nuk ishte paralajmëruar, sot nga Qeveria e Kosovës është bërë e ditur se…