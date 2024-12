​Lagjet që do të mbeten pa ujë në kryeqytet Kompania Rajonale Ujësjellësi Prishtina ka njoftuar se të hënën, më 16 dhjetor, disa lagje në Prishtinë do të mbesin pa ujë të pijshëm. Lagjja e Muhaxhirëve, Ulpiana, Qëndresa dhe rruga Ndue Përlleshi do të përballen me reduktime për pesë orë. “Me qëllim të rritjes së kapaciteteve në stacionin e pompimit në Park, jemi të detyruar…