Laerti me deklaratë të rëndë për Gjestin: Dikush duhet të çohet ta vrasë

E shumë nga banorët nuk e kanë mirëpritur, teksa kanë folur shpesh pas shpinës së tij ndërmjet vete.

Në lidhje me këtë u zhvillua një bisedë së fundmi mes Danjës dhe Laert Vasilit, video që ka qarkulluar në TikTok.

Aktori eskalon ndaj Gjestit duke thënë se duhet të çohet dikush që ta vrasë atë.

Kjo gjuhë mbase do të diskutohet dhe do të merren masa nga produksioni lidhur me rastin.

Pjesë nga biseda e tyre:

Danja: Si t’ia bëjmë këtë çdo natë?

Laert Vasili: Lëre, ajo nuk ka zgjidhje.

Danja: Çdo natë.

Laert Vasili: Jo nuk ka zgjidhje.

Danja: Gjesti bën të njëjtin.

Laert Vasili: Dikush duhet të qohet ta vrasë.