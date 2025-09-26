Laert Vasili ngushëllon Gjestin për humbjen e vëllait të tij: Zoti të dhëntë forcë
ShowBiz
Lajmi i hidhur për ndarjen nga jeta të vëllait të Besart Kelmendit ka tronditur opinionin publik dhe miqtë e tij të shumtë.
Aktori Laert Vasili ka reaguar me një mesazh ngushëllimi, duke i shprehur solidaritetin dhe dhimbjen e tij për këtë humbje të papritur.
“Ndarja nga jeta e vëllait të Besartit, në një moshë kaq të hershme, na ka tronditur të gjithëve. I shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta Besartit dhe familjes Kelmendi për këtë humbje të madhe e të papritur,” – shkruan Vasili në një postim në rrjetet sociale.
Në video shfaqet momenti ku Vasili e përqafon dhe e puth në ballë Besartin, duke i dhënë mbështetje morale në këto ditë të vështira.