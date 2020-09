Laçi: Të vazhdojmë siç duhet, të japim 100%

Shqipëria është mposhtur 0:1 nga Lituania dhe ky rezultat ka dëshpëruar edhe lojtarët, pasi erdhi si befasi.

Pas ndeshjes disa fjalë ka thënë edhe mesfushori Laçi, i cili bën thirrje që të kombëtarja të vazhdojë të jap 100%.

Më poshtë mund t’i shihni fjalët e Laçit.

“Lituania shte një ekip që do ta mbante topin dhe do të lëvizte shumë shpejt. U përballëm shumë mirë, kishim disa raste. Kush ekip do të bënte gola, ai do të fitonte.

E kam harruar ftesën e vonuar. Kam menduar vetëm për ekipin Kombëtar. Kam harruar edhe veten edhe klubin. Të japim 100 % dhe të vazhdojmë siç duhet.

Ne erdhëm nga një ndeshje shumë e vështirë në Bjellorusi. Kush do të bënte gol ai do të fitonte dhe kështu mbaroi ndeshja”, u shpreh Qazim Laçi. /Lajmi.net/