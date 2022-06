Labinot Tahiri thërret protestë për mosliberalizimin e vizave, ose Shqipëria t’i pajisë kosovarët me pasaporta

Labi, ka bërë thirrje që të protestohet rreth kësaj çështje, shkruan lajmi.net.

“Ngrituni në këmbë e protestoni se janë tu’j bë hajgare me juve o popull, ose kërkoni Shqipërisë NANË që me ju dhuru pasaportat e Shqipërisë, se Serbët i kanë të Serbisë. Aty në kuvend i kanë nga dy pasaporta e ju nuk keni kajher as para për viza e sigurime.!

Ngituni e qojeni zërin se partia ju duhet në fushatë ama nuk bën me ndejtë këmbë mbi këmbë mos po na vjen ndonjë dhuratë prej qiellit.

A e keni pa çka banën për “Suny Hilli”-n a krejt me marr poenë në fushatë. A e keni pa për disa parada e për disa protestave që janë interes i X partisë i thërrasin militanët në protesta, a kur behet fjale për Kosovën kush nuk ngritet në këmbë..! Mjerim mjerim”, ka thënë Labi.

Labi është mjaft aktiv në rrjete sociale për situata të ndryshme./Lajmi.net/