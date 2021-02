Labinot Kabashi shënon një super gol, po rikthehet nga lëndimi në gju

Lojtari kosovar ka arritur që të shënojë një gol me klubin e tij të ri, Villarreal C, i cili po rikthehet ngadalë ngadalë në aksion, shkruan lajmi.net.

Në nëntor të 2016, ai pësoi një dëmtim në ACL që e mbajti atë jashtë fushave për një vit e gjysmë.

I riu 20 vjeçar besohej të jetë e ardhmja e Barcelonës, mirëpo pas këtij lëndimi ai u largua nga klubi për t’u bashkua më 2020 me Villarrealin./Lajmi.net/

🇽🇰🇪🇸 LABINOT KABASHI GOAL !

Kabashi has scored his first goal for Villarreal C, as he is easing back into the game of football after this horrific knee injury.

Star in the making 🌟 pic.twitter.com/dc6EShgQlg

— Dardanian Football (@DardanianFooty) February 3, 2021