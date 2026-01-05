Labi vishet si grua, dhuron spektakël në shtëpi duke vallëzuar “belly dance”
Labi ka vijuar të befasojë banorët dhe publikun, duke sjellë një tjetër moment argëtues brenda shtëpisë.
Ditë pas dite, ai po eksperimenton me pamjen e tij, jo vetëm me ndryshime në flokë, por tashmë edhe në stilin e veshjes.
Këtë herë, Labi u shfaq i veshur si grua, me sytjena dhe një peshqir të vendosur në kokë për t’i dhënë pamjen e flokëve, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e të gjithëve.
Situata u bë edhe më komike kur Hygerta u afrua për t’i treguar se si të mbante qëndrimin, duke e futur plotësisht në rol.
Më pas, në sfond u vendos muzikë dhe Labi nisi të kërcejë, duke e kthyer momentin në një mini-show brenda shtëpisë.
Gjatë vallëzimit, ai iu afrua Edit, i cili reagoi me humor duke i thënë: “Ik, largohu o budalla”, gjë që shkaktoi të qeshura të shumta te banorët e tjerë.
Momenti u prit me të qeshura, duke dëshmuar edhe një herë se Labi di si të krijojë atmosferë dhe të sjellë argëtim në shtëpinë e Big Brother.
Fansat e spektaklit nuk lanë pa rikthyer në vëmendje se Labi më parë kritikonte Londrimin për veshjet e tij duke i quajtur femërore.