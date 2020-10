Labi tregon kur e publikon këngën me motrën: Ajo ishte fituese e festivaleve kur nuk kishte organizatorë të korruptuar

View this post on Instagram

Tê dashur dëgjues të këngêve tona, ju ata qê u rritêt, e kryet maturat, dasmat dhe mbrëmjet me mua! Tani i erdhi koha i një dueti të shumë pritur nga unë dhe motra ime SARANDA( gurbetqarja) 😢 Diasporë e dashur dhe ju qytetarë, e keni dhe do ta degjoni një këngë të mrekullueshme, ku ashtu në këtë këngë kam nxjerrur favorite vajzat! Nesër do ta keni nëpër shtëpitë dhe veturat e juaja, ekrane televizive dhe youtube! Kjo këngë editohet nga Eurolindi! Kënga është shkruar dhe kompozuar nga Valon Biba dhe Valdrini! Një supër këngë. ME DASHURI LABI DHE SARANDA-KOSOVË E SHQIPËRISË. Nesër në ora 18:00, do jenë dy zëra VËLLA E MOTËR ME KENGË TË RE. Tetor 2020 @saranda_tahiri_derguti