Labi s’pendohet që ia përmendi nënën Elijonës: S’jam pishman aspak, kurrë më mirë s’jam ndjerë

Një nga zënkat më të forta në shtëpinë e Big Brother Kosova mes këngëtarit Labinot Rexha dhe banores Elijonës ka marrë një kthesë të papritur. Pasi Labi i përmendi Elijonës familjen, duke e akuzuar për viktimizim dhe duke i thënë se ajo ishte larguar nga familja në moshën 13-vjeçare, ka ardhur reagimi i tij pas…

ShowBiz

06/12/2025 15:08

Një nga zënkat më të forta në shtëpinë e Big Brother Kosova mes këngëtarit Labinot Rexha dhe banores Elijonës ka marrë një kthesë të papritur.

Pasi Labi i përmendi Elijonës familjen, duke e akuzuar për viktimizim dhe duke i thënë se ajo ishte larguar nga familja në moshën 13-vjeçare, ka ardhur reagimi i tij pas tensionit.

Edhe pse shpesh banorët pendohen pas debatit, Labi ka treguar se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga fjalët e tij.

I pyetur nga banori Londrimi nëse ndjehej pishman për fjalët e rënda që i drejtoi Elionës, Labi ishte kategorik:“S’jam pishman aspak, kurrë më mirë s’jam ndjerë!”

Kjo deklaratë ka shokuar banorët duke dëshmuar se qëndrimi i tij ndaj Elionës është i prerë.

Artikuj të ngjashëm

December 6, 2025

Labi-Elijonës: Po viktimizohesh se të ka vdekur nëna, me qenë e...

December 6, 2025

Ikona e muzikës shqiptare, Ilir Shaqiri feston ditëlindjen e 65-të

December 6, 2025

“A fshini ju najher” – Labinoti sapo futet në shtëpi kritikon banorët

December 5, 2025

Bia Khalifa – Labit: Ti s’je burrë, por burrito

December 5, 2025

Londrimi vendos që Klodi të largohet nga shtëpia, ja arsyeja

December 5, 2025

“Më ka lënë si qeni në rrush”, thotë Edi për Dolcen

Lajme të fundit

Çelë Lamaj jep dorëheqje nga të gjitha pozitat...

​Sfidat dhe vështirësitë e Zeqirit dhe Pecit, ky...

Vrasja e biznesmenit në Elbasan, Gjykata lë në burg të arrestuarin e tretë

Prokuroria deklarohet për vdekjen në QKUK të një...