Labi sfidon shtetin, organizon protestë kundër masave të reja

Labinot Tahiri ka njoftuar se do të organizojë protestë të premten.

Gjatë ditës së sotme, kryeministri Avdullah Hoti ka prezantuar masat e reja antiCOVID, shkruan lajmi.net.

Me masat e reja do të rikthehet ora policore, andaj në shtatë komuna, përfshirë Prishtinën, Podujevën, Mitrovicën, Pejën, Gjakovën, Gjilanin dhe Ferizaj, do të ndalet aktiviteti ekonomik nga ora 19:00 deri në 05:00 të mëngjesit.

I menjëhershëm ka qenë reagimi i Labinot Tahirit, i cili përmes një vidoeje live, ka njoftuar publikun se të premten (ditën kur do të hyjnë në fuqi këto masa) do të organizojë protestë në orën 11:00 në sheshin e Ferizajt.

KY ËSHTË NJOFTIMI I PLOTË I LABIT, PA NDËRHYRJE:

“Lajmrim!

70 perqind e qytarëve dhe bisneseve jane kunder mbylljes.

MOS LEJO AS TI!