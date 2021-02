Labi reagon ndaj tubimeve të partive politike: A ka apo nuk ka virus?

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës muaj më parë ka qenë aktiv me protesta si shkak i mbylljes së punës së gastronomeve dhe mund të themi se ka qenë një nga zërat më të dëgjuar, shkruan lajmi.net.

Mirëpo, Labi ka reaguar sërish duke kritikuar politikanët në të njëjtën kohë ai i ka pyetur se a ka virus apo jo?

Po ashtu, ai ka parashtruar një pyetje kolegëve të tij se pse nuk po reagojnë.

Postimi i plotë i Labit:

“A KA APO NUK KA VIRUS? A QENKA KARRIGA MË E RENDESISHME SE JETA E JUAJ QYTETARË TË DASHUR DHE MA NUK PO SHKRUAJ?! KOLEGË MA THUANI REALITETIN PSE SOT NUK FLISNI? Ku janē ata drejtorat që më kritikonin? Hapeni gojën e folni tash, mos u frigoni prej politikanëve! Ku janë disa kritikues të mi, ku thoshin se shëndeti i qytetarit është me rëndësi? Sot çka u ba, a nuk qenka në pyetje shëndeti i qytetarit a? A i keni marrë vaksinat a çka u ba tash??? Qysh mundeni me i denu qytetarët, dhe me i rraf qytetarët dajak për rregulla ndaj maskave, kurse tani mbani fushata si mos me pas ndodhur asgje?!! A KA VIRUS SOT APO NUK KA PËR POLITIKANËT ??? Ma thoni? Mos e shtini BISHTIN NDËR KËMBË FOLNIII?! Po me “dhimbsen” disa artistë dhe do organizatorē që bënin foto me minsitra!!! MSHONI TASH VIOLINËS NË TË THATË se këta po i mbushin sallat, e ju po recitoni!! Kjo quhet “DREJTESI” Labi nga Kosova e Shqipërisë”, ka shkruar Labi./Lajmi.net/