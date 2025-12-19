Labi paralajmëron Toneyn: Nëse del ti dal edhe unë

19/12/2025 17:21

Labinot Rexha gjatë një bisede me Toneyn dhe Ludon, ka lënë të kuptohet se nuk do të mbetet indiferent ndaj largimeve brenda shtëpisë.

Ai u shpreh se, në rast se Toney vendos të largohet sonte nga gara, edhe ai do ta ndjekë të njëjtin hap, duke u larguar bashkë me të.

Ndërkohë, Ludo ndërhyri në bisedë duke komentuar situatën me tone kritike. Sipas tij, Labinoti pritet të largohet, duke shtuar se, bazuar në performancën e deritashme, Labinot Haxhiu është i panevojshëm në lojë.

Ky koment ndezi një diskutim të mëtejshëm mes banorëve, duke rritur tensionin në shtëpi dhe duke hapur debat mbi sjelljen, strategjitë dhe rolin e secilit në lojë.

