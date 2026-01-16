Labi me mesazh të fortë, e shkruan “UÇK” në flokë

Para Prime-it të sontëm, Labi është përkujdesur që të vijë me një mesazh të fortë dhe domethënës. Ai ka tërhequr vëmendje duke dizajnuar flokët me akronimet e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, UÇK, si një shenjë respekti dhe përkujtimi. Ky veprim simbolik është nuk pritej nga fansat. VIDEO

ShowBiz

16/01/2026 19:26

Para Prime-it të sontëm, Labi është përkujdesur që të vijë me një mesazh të fortë dhe domethënës.

Ai ka tërhequr vëmendje duke dizajnuar flokët me akronimet e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, UÇK, si një shenjë respekti dhe përkujtimi.

Ky veprim simbolik është nuk pritej nga fansat.

VIDEO

