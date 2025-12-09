Labi me deklaratë për fituesin e edicionit të parë: Kush ia fitoi Big Brotherin Stresit? Unë me shokë
Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 ka shpërthyer një deklaratë e papritur nga banori Labinot Rexha, e cila ka ngjallur diskutime brenda dhe jashtë shtëpisë.
Gjatë një bisede me banorët, Labinoti ka thënë se ai dhe shokët e tij kanë qenë ndër ata që ndihmuan në sigurimin e fitores së Stresit – fituesit të edicionit të parë të këtij formati.
“Kush ia fitoi Stresit? Unë me shokët e mi”, deklaroi ai.
Deklarata e tij është përhapur me shpejtësi në rrjete sociale, ku publiku ka nisur debatet se sa realisht mund të ketë ndikuar Labinoti dhe rrethi i tij në këtë mes.
Stresi u shpall fitues i edicionit të parë të Big Brother VIP Kosova me një mbështetje të madhe publike.
Në edicionin e dytë fitues u shpall Lumbardh Salihu e në të tretin Drilon Rama.
Këtë vit pritet të shihet se si do të zhvillohet loja, e kush do të jetë fituesi.